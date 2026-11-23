POLWAX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54.0 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53.2 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.ch