Polski Koncern Miesny Duda stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Polski Koncern Miesny Duda hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.29 PLN. Im Vorjahresquartal waren 0.640 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 931.9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 988.4 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch