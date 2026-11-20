Polski hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.32 PLN, nach 0.100 PLN im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Polski 188.8 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 203.4 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch