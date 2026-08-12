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12.08.2026 06:37:00
Polo Queen Industrial and Fintech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Polo Queen Industrial and Fintech veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31.62 Prozent auf 117.8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Polo Queen Industrial and Fintech 172.2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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