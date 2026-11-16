Polman: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Polman gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Polman ein Ergebnis je Aktie von 0.030 PLN vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Polman im vergangenen Quartal 6.6 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Polman 6.3 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch