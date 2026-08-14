Pollard Banknote präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pollard Banknote hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.32 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.300 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 154.8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 8.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 142.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch