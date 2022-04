POLITIK-BLOG/ Merz trennt sich von Leitungsstab-Chefin Verpoorten

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Merz trennt sich von Leitungsstab-Chefin Verpoorten

Nach nur neun Wochen trennt sich der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz von der Leiterin seines Büros und Leitungsstab-Chefin in der CDU-Zentrale, Andrea Verpoorten. Laut Bild-Zeitung (Freitagausgabe) bestätigte ein Sprecher der Partei die Trennung in "gegenseitigem Einvernehmen". Die Kölner CDU-Politikerin sagte der Zeitung: "Die Erwartungshaltungen passten nicht." Verpoorten hatte Bild bei ihrem Jobantritt über Merz gesagt: "Er ist ein politisches Vorbild und wir kennen uns auch privat sehr gut. Wir wollen die CDU gemeinsam voranbringen." Merz selbst hatte beim Fest der Jungen Union in dieser Woche erneut den Frauenmangel in seiner Partei beklagt.

NRW-Umweltministerin tritt in Mallorca-Affäre zurück

Nach heftiger Kritik im Zusammenhang mit ihrer umstrittenen Mallorca-Reise nach der Flutkatastrophe hat Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ihren Rücktritt erklärt. "Das notwendige Vertrauen in mich als Ministerin ist nachhaltig in Frage gestellt", sagte Heinen-Esser am Donnerstag in Düsseldorf. Die Ministerin stand seit Wochen in der Kritik, weil sie nach der Jahrhundertflut in ihren Mallorca-Urlaub zurückgekehrt und offenbar länger auf der Ferieninsel geblieben war, als sie später selbst im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Katastrophe angab.

Mittelstand sieht im Osterpaket richtige Signale

Das Energiesofortmassnahmenpaket der Regierung geht nach Einschätzung des Deutschen Mittelstands-Bundes "klar in die richtige Richtung". Die Bundesregierung solle diesen Weg nun konsequent weiterverfolgen und weitere Umsetzungsbremsen der Vergangenheit beseitigen. "Mit seinem Osterpaket ist es Robert Habeck aus unserer Sicht gelungen, wichtige Massnahmen in Richtung einer Energieversorgungs-Unabhängigkeit voranzutreiben", sagte der Geschäftsführende Vorstand Marc Tenbieg. Allerdings müsse der nun eingeschlagene Weg konsequent und deutlich beschleunigt weiterverfolgt werden, um die ambitionierten Regierungsziele erreichen zu können. "Jetzt müssen schnell weitere Massnahmen folgen", forderte Tenbieg. "Zum Beispiel der Infrastrukturaufbau für grünen Wasserstoff und insbesondere die sogenannten Superabschreibungen für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung."

Wüst fordert Zusagen des Bundes für Flüchtlingskosten

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU), hat vor dem am Nachmittag geplanten Treffen von Bund und Ländern eine verlässliche finanzielle Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine gefordert. "Heute muss es ein Ergebnis geben", sagte Wüst im ZDF-Morgenmagazin. "Die Einigung heute ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch gegenüber den Kommunen Klarheit schaffen", hob er hervor. Bei der Dimension der Flüchtlingsbewegung sei klar, dass Bund, Länder und Kommunen eine "Verantwortungsgemeinschaft" seien. Der Bund habe schon eine finanzielle Beteiligung zugesagt, jetzt gehe es aber darum, "mit welcher Summe und auch Verlässlichkeit das jetzt möglich wird".

