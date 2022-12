POLITIK-BLOG/Grundsteuer soll bis um ein Fünffaches steigen - Bericht

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grundsteuer soll bis um ein Fünffaches steigen - Bericht

Die Grundsteuer soll nach Zahlen des Grundstücknutzer-Verbandes VDGN und der Interessengemeinschaft Haus & Grund zum Teil um mehr als das Fünffache steigen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Zeitung verweist auf die ihr vorliegenden Zahlen, nach denen in Hohen Neuendorf (Brandenburg) Bewohner eines Einfamilienhauses statt 247 Euro ab 2025 etwas mehr als 500 Euro Grundsteuer im Jahr zahlen. Der Eigentümer eines Einfamilienhauses im Südosten Berlins (Kaulsdorf) muss statt 290 Euro künftig 1.057 Euro überweisen. Bei einem Berliner Wohnungseigentümer (Charlottenburg) werden sogar statt 104 Euro 580 Euro fällig. Fachleute warnen vor einem Belastungsschock für Eigentümer und Mieter. Kai Warnecke, Präsident von Haus & Grund, forderte, dass Städte und Gemeinden gegensteuern und die sogenannten "Hebesätze" senken sollten. Das dämpfe die Zusatzbelastung. VDGN-Chef Jochen Brückmann mahnte, es brauche "eine Entlastung durch eine Absenkung der Steuermesszahl und eine Anpassung der Hebesätze".

Geywitz fordert Umdenken beim Bau von Eigenheimen

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat ein Umdenken beim Bau von Eigenheimen gefordert. Der Traum vom neuen Einfamilienhaus werde sich für die nächsten Generationen nicht mehr erfüllen, wie sie im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen sagte. Durch Einfamilienhäuser werde zu viel Fläche verbraucht. "Mathematisch ist das ganz klar. Wenn wir jetzt noch drei, vier Generationen weiterdenken, können wir nicht alle nebeneinander diese Einfamilienhausgebiete haben", sagte Geywitz. Der Grund dafür sei der hohe Flächenverbrauch, der aus dem Neubau resultiere. Früher seien die Häuser innerhalb einer Familie an die nächste Generation weitergegeben worden. Dies funktioniere nicht mehr, da die allermeisten nicht mehr in dem Dorf ihrer Eltern lebten. Deshalb müsse viel Geld in die Sanierung des Bestandes fliessen.

Union: SPD startet mit Abwicklung der Rente mit 63

Unionspolitiker kritisieren die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), den Anteil der Menschen steigern zu wollen, die bis 67 arbeiten. Stefan Müller, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Deutschen Bundestag, sagte der Bild-Zeitung: "Die SPD startet damit, ihr Prestige-Projekt 'Rente mit 63' abzuwickeln. Damit Menschen länger arbeiten wollen, braucht es neben besseren Rahmenbedingungen aber auch eine Anerkennung der Lebensleistung." Die Staatsbürgerschaft zu verramschen, löse hingegen weder das Renten- noch das Facharbeiterproblem. CDU-Sozialexperte Dennis Radtke verlangt einen differenzierten Blick. Radtke sagte zu Bild: "Wer mit 16 auf dem Bau angefangen hat, muss anders behandelt werden, als jemand, der bis 30 studiert hat."

