POLITIK-BLOG/CSU: Kartellrechtspläne erheben Willkür zum Rechtsprinzip

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

CSU: Kartellrechtspläne erheben Willkür zum Rechtsprinzip

Der CSU-Finanzexperte Sebastian Brehm hat Pläne zur Beschlagnahme von Gewinnen der Mineralölwirtschaft als "Angriff auf die Soziale Marktwirtschaft" bezeichnet. "Mit ihren Plänen zur Gewinnabschöpfung bei Mineralölunternehmen versucht die Ampel-Koalition, verzweifelt von ihrer planlosen Politik zur Eindämmung der weiter steigenden Inflation abzulenken", sagte Brehm. Dabei nähmen SPD, Grüne und FDP billigend in Kauf, die Rechtssicherheit für Unternehmen in Deutschland auszuhebeln. Dies werde über den Tag hinaus Zweifel am Standort Deutschland zur Folge haben. Brehm warf der Koalition vor, mit ihren Plänen die "Willkür zum Rechtsprinzip" zu erheben. Dass auch die FDP diesen Weg mitgehe, zeige, dass die Partei jede Eigenständigkeit aufgegeben habe.

IW: Entlastung für alle wäre bezahlbar

Nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) wäre eine Steuerentlastung aller Einkommensgruppen möglich, anstatt Entlastungen durch eine deutliche Anhebung des Spitzensteuersatzes zu finanzieren. "Der Staat nimmt in diesem Jahr aufgrund der kalten Progression ohnehin mehr Einkommensteuer ein", sagte IW-Steuerexperte Martin Beznoska. "Eine breite Entlastung ist daher gerechtfertigt - die Kosten von insgesamt 15 Milliarden Euro wären bezahlbar." Ein Spitzensteuersatz von 57,4 Prozent, wie von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ins Spiel gebracht, senke die Anreize zu arbeiten, wirke abschreckend bei der so wichtigen Anwerbung ausländischer Fachkräfte und belaste Selbstständige und Personenunternehmen.

FDP stellt sich hinter Habecks Plan für schärferes Kartellrecht

Im Streit um den Tankrabatt hat die FDP den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterstützt, das Kartellrecht zu verschärfen. "Die Richtung stimmt", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Sonntagabend im ZDF. "Ich hoffe, dass der Vorschlag der sogenannten Übergewinnsteuer damit vom Tisch ist. Die Koalition habe im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket betont, dass das Kartellamt in die Lage versetzt werden müsse, die Märkte zu kontrollieren. Jetzt komme es auf die konkrete Umsetzung an. FDP-Fraktionschef Christian Dürr bekräftigte dies am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Habeck habe vor drei Monaten einen Vorschlag zugesagt. "Ich hätte mir den früher gewünscht, aber er liegt jetzt auf dem Tisch, und da halte ich es mit Christian Lindner: Die Richtung stimmt", sagte Dürr.

June 13, 2022 08:06 ET (12:06 GMT)