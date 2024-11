POLITIK-BLOG/2025 fehlen 500 Mio Euro für Fernstrassenbau - Zeitung

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Strassenbaugesellschaft des Bundes fehlen 500 Mio Euro - Zeitung

Dem bundeseigenen Strassenbauer Deges fehlt laut einem Bericht der Bild am Sonntag das Geld für weitere Projekte im Fernstrassenbau. In einem Schreiben der Deges an das Bundesverkehrsministerium heisst es, für 2025 sei ein zwingender Investitionsbedarf von 1,7 Milliarden Euro angemeldet, aber nur 1,4 Milliarden Euro seien von der Politik genehmigt. Da schon für 2024 mindestens 200 Millionen Euro fehlten und diese 2025 gegengerechnet werden müssten, fehle im nächsten Jahr eine halbe Milliarde Euro. Ausschreibungen für Autobahnen und Brücken mit dringendem Renovierungsbedarf für das nächste Jahr müssten mit sofortiger Wirkung gestoppt werden, warnt die Deges laut Zeitung.

