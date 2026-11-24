Polimex-Mostostal hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Polimex-Mostostal ein EPS von 0.140 PLN je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.85 Prozent auf 1.02 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.10 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch