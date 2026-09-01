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01.09.2026 06:37:00
Polimex-Mostostal gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Polimex-Mostostal hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Polimex-Mostostal 0.200 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Polimex-Mostostal 1.00 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.04 Milliarden PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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