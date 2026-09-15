Poletowin Pitcrew legte Quartalsergebnis vor

Poletowin Pitcrew stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.12 JPY gegenüber 6.13 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Poletowin Pitcrew in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch