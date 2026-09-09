Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 11:27:36
Polen erhält Milliarden-Rüstungskredit von den USA
WARSCHAU (awp international) - Polen erhält von den USA einen Kredit in Milliardenhöhe für die Anschaffung amerikanischer Rüstungsgüter. "Polen wird noch mehr Verantwortung für die Sicherheit Europas übernehmen", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bei der gemeinsamen Unterzeichnung der Vereinbarung mit US-Staatssekretär Thomas DiNanno. Vorgesehen ist ein Darlehen in Höhe von umgerechnet 3,44 Milliarden Euro im Rahmen des Programms Foreign Military Financing (FMF).
Kosiniak-Kamysz sagte, man werde die neue Finanzierungshilfe zur Anschaffung der "besten amerikanischen Rüstungsgüter" verwenden, die man auch bisher schon gekauft habe, darunter Panzer vom Typ Abrams, Kampfjets vom Typ F-16 und Apache-Hubschrauber. Nach Angaben von DiNanno ist dies bereits der sechste Vertrag mit Polen im Rahmen des Programms FMF. Die Gesamt-Kreditsumme belaufe sich auf umgerechnet 17,2 Milliarden Euro.
Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land sieht sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet daher massiv auf./dhe/DP/stw
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.