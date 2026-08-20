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20.08.2026 06:37:00
Polar Power verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Polar Power hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62.36 Prozent zurück. Hier wurden 1.0 Millionen USD gegenüber 2.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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