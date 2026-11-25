Polar Power hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Polar Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.630 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Polar Power 0.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch