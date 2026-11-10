POLA ORBIS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

POLA ORBIS äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.59 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 42.32 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch