POINT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

POINT gab am 29.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77.39 JPY. Im Vorjahresviertel hatte POINT 63.81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch