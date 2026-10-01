POINT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

POINT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 44.09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35.03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 71.79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 71.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch