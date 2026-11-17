POET Technologies hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

POET Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 243.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch