Poenina-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionäre des Gebäudetechnik- und Gebäudehülle-Unternehmens Poenina haben am Mittwoch an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Sie genehmigten unter anderem eine Dividende in Höhe von 2,00 Franken je Aktie, die am 28. Mai ausgezahlt werden soll, und die mit Blick auf das Zusammengehen mit Caleira beantragte Kapitalerhöhung.

Die geplante Fusion mit der Caleira AG und die damit einhergehende Kapitalerhöhung wiederum erfolgt mit dem Handelsregistereintrag am 29. Juni 2020, wie es in der Mitteilung zur Generalversammlung hiess. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist für den 30. Juni geplant. Christoph Arnold wurde ausserdem als Vertreter des bisherigen Caleira-Aktionariats neu in den Verwaltungsrat von Poenina gewählt.

Die Veranstaltung fand aufgrund der Corona-Pandemie ohne Aktionäre statt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat aber konkret 3,4 Millionen Aktienstimmen. Das entspricht 85,63 Prozent des Aktienkapitals, wie es weiter hiess.

Glattbrugg (awp)