Poema Global A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Poema Global A veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.17 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.010 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Poema Global A mit einem Umsatz von insgesamt 70.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch