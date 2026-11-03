Poddar Pigments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Poddar Pigments stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.97 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Poddar Pigments ein EPS von 3.39 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 941.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 914.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch