POCL Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

POCL Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

POCL Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.11 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch