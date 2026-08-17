POCL Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

POCL Enterprises äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 2.01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte POCL Enterprises 4.11 INR je Aktie eingenommen.

POCL Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.66 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch