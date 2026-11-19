Poalim IBI Managing Underwriting präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 ILS gegenüber 0.440 ILS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 67.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 31.1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch