PNSC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PNSC präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49.64 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PNSC ein EPS von 18.75 PKR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.90 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PNSC einen Umsatz von 9.41 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch