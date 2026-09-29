|
29.09.2026 06:37:00
PNSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PNSC hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 70.88 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PNSC 25.29 PKR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 18.91 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 104.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.23 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 108.77 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 103.23 PKR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat PNSC im vergangenen Geschäftsjahr 50.98 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PNSC 37.62 Milliarden PKR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.