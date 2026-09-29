PNSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PNSC hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 70.88 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PNSC 25.29 PKR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 18.91 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 104.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.23 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 108.77 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 103.23 PKR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat PNSC im vergangenen Geschäftsjahr 50.98 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PNSC 37.62 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch