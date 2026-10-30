Pngs Gargi Fashion Jewellery öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pngs Gargi Fashion Jewellery präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 10.24 INR. Im letzten Jahr hatte Pngs Gargi Fashion Jewellery einen Gewinn von 9.88 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.25 Prozent auf 540.0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 464.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch