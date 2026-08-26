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26.08.2026 06:37:00
PNC Process Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PNC Process Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0.56 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.080 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 399.1 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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