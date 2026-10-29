PNC Process Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PNC Process Systems hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PNC Process Systems ein Ergebnis je Aktie von 0.120 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PNC Process Systems 621.3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 758.9 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch