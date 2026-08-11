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11.08.2026 06:37:00
PNC Infratech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PNC Infratech gab am 08.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 12.94 INR. Im letzten Jahr hatte PNC Infratech einen Gewinn von 16.81 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PNC Infratech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.88 Milliarden INR im Vergleich zu 14.23 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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