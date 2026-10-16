PNC Financial Services Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PNC Financial Services Group stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.97 USD, nach 4.35 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 9.39 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PNC Financial Services Group 8.78 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch