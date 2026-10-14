PNB Gilts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PNB Gilts liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PNB Gilts die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2.49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PNB Gilts noch ein Gewinn pro Aktie von -2.520 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PNB Gilts 4.19 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch