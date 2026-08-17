PMV Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PMV Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PMV Pharmaceuticals -0.410 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch