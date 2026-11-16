PMGC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PMGC lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PMGC ein EPS von -1178.160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 772.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch