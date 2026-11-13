PMC Fincorp legte Quartalsergebnis vor

PMC Fincorp hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.4 Millionen INR – ein Plus von 13.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PMC Fincorp 45.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch