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10.09.2026 06:37:00
pluszero,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
pluszero,Inc Registered hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte pluszero,Inc Registered ein EPS von 7.88 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 366.2 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 509.6 Millionen JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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