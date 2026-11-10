Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich fester

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.56 Prozent stärker bei 21’150.82 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.630 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.636 Prozent stärker bei 21’166.95 Punkten, nach 21’033.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21’103.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21’195.91 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der SPI bei 19’542.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der SPI bei 20’585.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17’179.19 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.94 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 21’271.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 21.74 Prozent auf 1.40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4.17 Prozent auf 5.00 CHF), INTERROLL (+ 3.87 Prozent auf 1’558.00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.84 Prozent auf 0.14 CHF) und DocMorris (+ 3.78 Prozent auf 18.13 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil LEM (-5.63 Prozent auf 536.00 CHF), Adval Tech (-4.46 Prozent auf 42.80 CHF), WISeQey (-4.42 Prozent auf 6.70 USD), Gurit (-4.21 Prozent auf 50.00 CHF) und Rieter (-3.27 Prozent auf 2.22 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 1’511’061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346.109 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch