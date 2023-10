Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge

Am Montag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.16 Prozent auf 14’185.33 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.882 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.258 Prozent leichter bei 14’126.20 Punkten, nach 14’162.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14’212.39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’073.53 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14’429.81 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der SPI-Kurs bei 14’377.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, mit 13’190.98 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1.00 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’314.62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13’616.90 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 5.12 Prozent auf 0.45 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4.91 Prozent auf 0.11 CHF), Meier Tobler (+ 3.37 Prozent auf 39.85 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2.45 Prozent auf 5.02 CHF) und Meyer Burger (+ 2.03 Prozent auf 0.28 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Spexis (-12.76 Prozent auf 0.25 CHF), Idorsia (-11.08 Prozent auf 2.07 CHF), ONE swiss bank (-9.63 Prozent auf 2.44 CHF), Tornos SA (-6.64 Prozent auf 5.62 CHF) und Molecular Partners (-6.45 Prozent auf 3.56 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 6’956’187 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 270.289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Varia US Properties-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

