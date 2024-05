Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht letztendlich Gewinne

Schlussendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0.43 Prozent stärker bei 15’158.18 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1.880 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.044 Prozent stärker bei 15’100.21 Punkten in den Handel, nach 15’093.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15’100.21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’221.18 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15’155.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, bewegte sich der SPI bei 14’694.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 15’246.82 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4.04 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15’480.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’455.60 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit CI Com SA (+ 43.17 Prozent auf 1.31 CHF), HOCHDORF (+ 27.57 Prozent auf 12.40 CHF), AIRESIS (+ 21.95 Prozent auf 0.50 CHF), Spexis (+ 12.55 Prozent auf 0.06 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 10.00 Prozent auf 0.62 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Curatis (-7.73 Prozent auf 9.00 CHF), Kudelski (-6.67 Prozent auf 1.40 CHF), ONE swiss bank (-5.33 Prozent auf 3.55 CHF), Dätwyler (-4.35 Prozent auf 189.00 CHF) und INTERROLL (-3.46 Prozent auf 2’930.00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 66’345’435 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 240.315 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0.54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

