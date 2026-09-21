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Kursentwicklung im Fokus 21.09.2026 09:28:14

Pluszeichen in Zürich: SPI steigt zum Start

Pluszeichen in Zürich: SPI steigt zum Start

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montag fort.

INFICON
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.60 Prozent stärker bei 19’632.71 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.405 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0.695 Prozent fester bei 19’650.57 Punkten, nach 19’514.97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 19’650.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’632.71 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 20’317.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19’475.48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’812.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.62 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 3.20 Prozent auf 222.60 CHF), Comet (+ 3.04 Prozent auf 345.40 CHF), VAT (+ 2.78 Prozent auf 629.20 CHF), Medmix (+ 2.55 Prozent auf 9.24 CHF) und INFICON (+ 2.27 Prozent auf 171.20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11.74 Prozent auf 4.36 CHF), Feintool International (-4.92 Prozent auf 11.60 CHF), ASMALLWORLD (-4.27 Prozent auf 0.56 CHF), Schlatter Industries (-4.26 Prozent auf 18.00 CHF) und EvoNext (-2.88 Prozent auf 2.02 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 315’972 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307.166 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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