Pluszeichen in Zürich: SPI mittags im Aufwind

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.28 Prozent auf 14’564.96 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.979 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.406 Prozent auf 14’464.83 Punkte an der Kurstafel, nach 14’523.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’464.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’564.96 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0.532 Prozent zurück. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 18.12.2023, den Wert von 14’601.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wurde der SPI auf 13’970.71 Punkte taxiert. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.01.2023, den Stand von 14’591.63 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.033 Prozent nach. Bei 14’743.38 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’455.60 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Richemont (+ 9.68 Prozent auf 115.60 CHF), Spexis (+ 6.95 Prozent auf 0.14 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.70 Prozent auf 1.68 CHF), ONE swiss bank (+ 3.55 Prozent auf 2.92 CHF) und Arbonia (+ 2.87 Prozent auf 9.69 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-6.35 Prozent auf 0.49 CHF), Addex Therapeutics (-6.23 Prozent auf 0.05 CHF), Orascom Development (-6.10 Prozent auf 4.62 CHF), COLTENE (-4.65 Prozent auf 63.50 CHF) und AIRESIS (-3.77 Prozent auf 0.51 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’520’495 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270.436 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die Implenia-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

