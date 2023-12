Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch klettert der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.05 Prozent auf 14’553.87 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1.957 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14’550.13 Zählern und damit 0.028 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14’546.10 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14’550.13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’558.95 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 0.730 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 13’899.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der SPI mit 14’432.15 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 13.12.2022, den Stand von 14’206.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 3.63 Prozent. Bei 15’314.62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13’451.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 5.29 Prozent auf 1.95 CHF), V-Zug (+ 4.24 Prozent auf 68.80 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2.33 Prozent auf 0.07 CHF), Schweiter Technologies (+ 2.23 Prozent auf 504.00 CHF) und VP Bank (+ 2.09 Prozent auf 87.80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kinarus (-33.33 Prozent auf 0.00 CHF), Molecular Partners (-2.30 Prozent auf 3.62 CHF), Addex Therapeutics (-2.22 Prozent auf 0.04 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2.11 Prozent auf 10.22 CHF) und ONE swiss bank (-2.01 Prozent auf 2.92 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 7’345’175 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 271.333 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Achiko-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. OC Oerlikon-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch