Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.24 Prozent stärker bei 14’118.40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.880 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.344 Prozent stärker bei 14’133.36 Punkten, nach 14’084.96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 14’089.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’145.88 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 1.82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der SPI einen Wert von 14’460.47 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.07.2023, den Stand von 14’741.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, erreichte der SPI einen Wert von 13’414.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0.527 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’314.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’616.90 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 9.45 Prozent auf 0.06 CHF), Meyer Burger (+ 5.67 Prozent auf 0.30 CHF), BACHEM (+ 4.39 Prozent auf 70.10 CHF), Aluflexpack (+ 4.31 Prozent auf 12.58 CHF) und COLTENE (+ 4.12 Prozent auf 68.20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Talenthouse (-61.82 Prozent auf 0.00 CHF), Kinarus (-33.33 Prozent auf 0.00 CHF), Arundel (-31.60 Prozent auf 0.17 CHF), Spexis (-25.93 Prozent auf 0.20 CHF) und ObsEva (-7.14 Prozent auf 0.07 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 10’540’601 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 275.849 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.02 zu Buche schlagen. Varia US Properties-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.48 Prozent gelockt.

