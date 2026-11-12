Pluszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell

Um 12:08 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0.68 Prozent auf 2’434.09 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.771 Prozent auf 2’436.23 Punkte an der Kurstafel, nach 2’417.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’431.23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’438.16 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2.37 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 2’234.05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der SLI mit 2’321.73 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der SLI bei 2’085.94 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.16 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’438.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.22 Prozent auf 179.85 CHF), Alcon (+ 1.75 Prozent auf 60.52 CHF), Sandoz (+ 1.64 Prozent auf 86.60 CHF), Straumann (+ 1.64 Prozent auf 108.40 CHF) und Novartis (+ 1.49 Prozent auf 134.72 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Partners Group (-1.52 Prozent auf 673.60 CHF), VAT (-1.08 Prozent auf 550.60 CHF), Swiss Re (-0.86 Prozent auf 149.20 CHF), UBS (-0.53 Prozent auf 40.98 CHF) und Julius Bär (-0.22 Prozent auf 71.88 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 696’998 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 346.686 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch