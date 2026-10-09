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SPI-Entwicklung 09.10.2026 12:26:34

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Private Equity
59.15 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.87 Prozent auf 19’506.99 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.442 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.996 Prozent stärker bei 19’531.02 Punkten in den Handel, nach 19’338.33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19’555.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’506.07 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.305 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SPI mit 19’510.45 Punkten berechnet. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 19’998.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17’391.43 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.93 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 8.46 Prozent auf 7.82 CHF), Komax (+ 4.77 Prozent auf 83.50 CHF), SoftwareONE (+ 4.73) Prozent auf 9.08 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4.39 Prozent auf 51.10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4.33 Prozent auf 5.78 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Infomaniak (-8.49 Prozent auf 75.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.22 Prozent auf 48.80 CHF), Private Equity (-4.26 Prozent auf 58.40 CHF), Feintool International (-4.26 Prozent auf 11.25 CHF) und StarragTornos (-4.13 Prozent auf 34.80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 868’894 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314.495 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.97 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’188.46 18.94 SYBDXU
Long 12’923.68 13.92 S4KBXU
Long 12’361.76 8.86 STABXU
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5.68 2.53% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19.70 -0.76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.19 -1.35% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11.50 -2.13% Feintool International AG (N) (FIH)
Infomaniak SA Act nom -B- 75.47 -7.92% Infomaniak SA Act nom -B-
Komax AG 83.00 4.14% Komax AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 51.20 4.60% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 7.59 5.27% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Private Equity Holding AG 60.80 -0.33% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 366.60 1.55% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 9.12 5.19% SoftwareONE
StarragTornos Holding 36.00 -0.83% StarragTornos Holding
UBS 39.78 1.39% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52.60 0.00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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