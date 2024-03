Pluszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Dienstag verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0.34 Prozent auf 11’725.38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.286 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.312 Prozent auf 11’721.59 Punkte an der Kurstafel, nach 11’685.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11’721.43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11’744.72 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, lag der SMI bei 11’179.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, lag der SMI bei 11’151.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wies der SMI einen Wert von 10’765.26 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4.97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11’744.72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11’064.90 Punkte.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1.82 Prozent auf 80.74 CHF), Lonza (+ 0.94 Prozent auf 462.50 CHF), Holcim (+ 0.90 Prozent auf 75.96 CHF), Sonova (+ 0.86 Prozent auf 281.70 CHF) und UBS (+ 0.81 Prozent auf 27.33 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-0.24 Prozent auf 244.80 CHF), Swisscom (-0.12 Prozent auf 508.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.07 Prozent auf 40.92 CHF), Roche (+ 0.00 Prozent auf 242.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.06 Prozent auf 652.40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 240’376 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256.120 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.61 erwartet. Mit 5.97 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch