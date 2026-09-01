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Marktbericht 01.09.2026 17:58:15

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Der SMI wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Novartis
130.96 CHF 6.38%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag ging der SMI nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 14’307.93 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.661 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0.419 Prozent stärker bei 14’346.23 Punkten, nach 14’286.43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14’201.50 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’371.93 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 14’346.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13’305.40 Punkte. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 12’176.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.01 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 6.25 Prozent auf 130.96 CHF), Holcim (+ 1.30 Prozent auf 71.96 CHF), Swiss Re (+ 0.75 Prozent auf 141.60 CHF), Zurich Insurance (+ 0.57 Prozent auf 596.00 CHF) und Lonza (+ 0.21 Prozent auf 577.80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-7.26 Prozent auf 679.60 CHF), Richemont (-1.77 Prozent auf 188.75 CHF), Roche (-1.50 Prozent auf 347.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.42 Prozent auf 77.88 CHF) und Sika (-1.30 Prozent auf 189.55 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 8’017’279 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 303.798 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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