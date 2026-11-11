SMI 998089 / CH0009980894
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11.11.2026 15:58:14
Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht Zuschläge
In Zürich ist am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.
Am Mittwoch gewinnt der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0.04 Prozent auf 15’043.57 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.721 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.200 Prozent schwächer bei 15’007.89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15’037.94 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15’077.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’986.75 Zählern.
SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1.74 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 13’787.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SMI 14’575.25 Punkte auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 12’702.08 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 13.56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’092.56 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3.22 Prozent auf 82.76 CHF), Galderma (+ 2.47 Prozent auf 193.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.97 Prozent auf 70.34 CHF), Sandoz (+ 1.63 Prozent auf 84.74 CHF) und UBS (+ 0.84 Prozent auf 40.90 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-4.40 Prozent auf 59.16 CHF), Swiss Life (-1.70 Prozent auf 973.80 CHF), Novartis (-0.68 Prozent auf 133.56 CHF), Nestlé (-0.54 Prozent auf 85.94 CHF) und Holcim (-0.34 Prozent auf 75.12 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Im SMI weist die Alcon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’610’256 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 345.819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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